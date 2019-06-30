باسل الخياط ينشر صورة عائلية تثير حيرة الجمهور

أميرة خالد(صدى):

نشر الفنان السوري باسل الخياط صورة عائلية تجمعة بزوجته وشقيقه محمد وخطيبته ، أثارت حيرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للشبه في الملامح بين باسل وشقيقه .

وعلق أحد المتابعين على الصورة متسائلاً، ” باسل مين فيهما ” ، فيما خطفت خطيبة محمد الخياط الأنظار إليها لجمالها وملامحها الشرقية الجميلة، واعتبر العديد من الاشخاص أنه اختار شابة حسناء كما فعل شقيقه قبله.

يذكر أن باسل خياط شارك في رمضان 2019 بمسلسل ” الكاتب ” وهو من تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وأنتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ومن بطولة دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.