أسر قيادي حوثي وسبعة من عناصر المليشيا في عملية للجيش اليمني بالضالع

عدن(صدى):

أحبطت وحدات من الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري: إن قوات من الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيا الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الزبيريات بجبهة شخب في مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش خلال العملية وبحسب موقع / سبتمبر/ الحكومي من أسر قيادي بارز للميليشيا يدعى علي عبدالله العنزي الملقب أبو بكيل، مع 7 من مرافقيه، إضافة إلى مقتل وجرح عناصر أخرى .