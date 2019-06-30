حسم التاريخ الحقيقي لميلاد الملك عبدالعزيز

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب ” تاريخ آل سعود ” ، التاريخ لحقيقي لميلاد الملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” .

وقال في تغريدة له: ” ولد الملك عبدالعزيز في عام 1293هـ/1877م وبالتحديد في تاريخ 18 ذو الحجة من عام 1293هـ ” .

جاء ذلك ردًا على سؤال: ” الملك عبدالعزيز رحمة الله متى ولد بالتحديد، فهناك روايات تقول انه ولد في عام 1285، والثانية: 1293 والثالثة 1295 والرابعة 1295 والخامسة 1296هـ ” .