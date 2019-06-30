كشف غموض جريمة ذبح فتاة في شقة مغلقة بمنطقة شعبية بمصر

القاهرة(صدى):

نجحت النيابة العامة في كشف غموض جريمة ذبح فتاة داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية في مصر، بعد تلقي بلاغا من الأهالي.

بدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بوجود آثار دماء داخل شقة سكنية بالعمرانية مغلقة منذ فترة طويلة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وجود آثار دماء أمام باب الشقة وعلى سلم العقار.

وقام رجال المباحث بكسر باب الشقة، ليتم العثور على جثة فتاة مذبوحة ولا يوجد معها أي إثبات شخصية، ليتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وبالبحث وراء مالك الشقة، تبين أن ملاكها أغلقوها منذ فترة طويلة وأقاموا في مكان آخر بعد حبس نجلهم في إحدى القضايا.

وخلال ساعات، نجح رجال مباحث الجيزة في فك اللغز، وتبين أن وراء الواقعة شابين حاولا استدراج المجني عليها لاغتصابها فرفضت ليقوم بذبحها بقطعة زجاج.

واعترف المتهمان أحدهما يعمل ” ستورجي ” يبلغ من العمر 23 عامًا، والآخر طالب ثانوي يبلغ 17 عامًا، أنهما استدرجا الفتاة لمعاشرتها في ذلك العقار الخالي.

وقام المتهم الثاني بمعاشرتها أثناء توجه المتهم الأول لشراء مواد مخدرة، وعند عودته رفضت الفتاه معاشرته لتعبها ليسدد لها طعنة في رقبتها بقطعة زجاج، وفرا المتهمين هاربين حتى نجحت النيابة في القبض عليهما.

وأمرت نيابة العمرانية بإخلاء سبيل المتهم الثاني بكفالة 5 آلاف جنيه بعدما أقر أن زميله هو الذي ذبحها، وحبس المتهم الأول لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.