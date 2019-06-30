وظائف شاغرة للرجال في شركة الكابلات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكابلات السعودية، عن حاجتها لموظفين؛ لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال في المجال الإداري والقانوني، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

وجاءت الوظائف المتاحة بالمسميات التالية (مدير برامج التوطين، ومُدقق داخلي، و مُحامي، ومُحاسب).

الوظائف:

1- مدير برامج التوطين (Supervisor / Manager For Localization Programs):

– درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- مُدقق داخلي (Internal Audit):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التدقيق.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- مُحامي (Lawyer):

– درجة البكالوريوس في القانون.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- مُحاسب (Accountant):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويمكنكم التقديم للوظيفة عبر الرابط التالي:هنـــــــــا.