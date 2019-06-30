علي القحطاني(صدى):

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن تخصيص 9 قنوات لشراء سندات لأضاحي حج هذا العام، للتيسير للوصول إلى السندات من أي مكان في العالم، عبر قنوات آمنة.

وقال المشرف العام على المشروع، رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر 9 قنوات هي: موقع المشروع على الإنترنت، والتطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وجمعية نماء الأهلية.

وأكد أنه يمكن الشراء من خلال المسار الإلكتروني، وعبر منافذ البيع حول الحرمين الشريفين، وفي المشاعر المقدسة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.