الهيئة الألمانية تكشف عن الطريقة الآمنة لترتيب حقائب السفر بالسيارة

أميرة خالد(صدى):

نبهت الهيئة الألمانية للفحص الفني على ضرورة تأمين كل الأمتعة بالأحزمة أو الشبكات، وذلك لمنع انزلاقها ، والقيادة بشكل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين .

وقالت الهيئة ، إنه ينبغي وضع الحقائب والأغراض الثقيلة في صندوق الأمتعة بحيث تكون ملاصقة لظهر المقاعد الخلفية بقدر الإمكان.

وأكدت ، أنه تعمل أنظمة الحماية، التي يتم تركيبها بين صندوق الأمتعة والمقاعد الخلفية في الموديلات الكومبي، على منع تطاير الحقائب لدى مناورات الكبح الشديدة، والتي قد تشكل خطرا على حياة الركاب.

وفي حال عدم استعمال هذه الأنظمة، يتعين ألا يزيد ارتفاع الأغراض في صندوق الأمتعة عن مستوى ارتفاع المقاعد الخلفية.

وينبغي تخزين الأغراض الصغيرة كالمفاتيح والهواتف في الأدراج المخصصة لها أو في صندوق التابلوه، مع مراعاة تخزين صندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير في موضع يسهل الوصول إليه في حالات الطوارئ.