13 وظيفة شاغرة في شركة الخليج للتدريب والتعليم بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الخليج للتدريب والتعليم، باب التقديم على 13 وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” وعبر ” برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ” ، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، تحت مسمى ” مسؤول اعتماد التأمين ” .

وأضافت أنه يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ذات صلة، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن الوصف الوظيفي يتمثل في تحليل طلبات التأمين وتقييمها، وتقييم حالة مقدم الطلب، وتحديد احتمالية حدوث أي مطالبات، والتصديق على الطلبات أو رفضها، وتحديد الأسعار للطلبات المقبولة.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأحد، من خلال الرابط التالي هنـــــــا .