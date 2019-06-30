عمرو وردة يثير غضب الجماهير المصرية بظهوره في مران المنتخب

ماجد محمد(صدى):

ظهر عمرو وردة لاعب منتخب مصر، في تدريبات منتخب بلاده مجددًا بعدما كان قد تم استبعاده الأسبوع الماضي بقرار من اتحاد الكرة المصري في واقعة أخلاقية.

وأثار ظهور ” وردة ” في مران الفراعنة، غضب الكثير من الجماهير، حيث رفع اللاعب يديه في إشارة إلى رقمه 22، معلنًا عودته مرة أخرى.

وكان اللاعب قد تم استبعاده من قائمة المنتخب بعدما قامت فتاتين مصرية ومكسيكية بنشر فيديو فاضح للاعب ليتم إيقافه واستبعاده من قائمة المنتخب، قبل أن يتم التراجع عن القرار وإيقافه في مباريات دور المجموعات فقط.

وشهدت الفترة الماضية مساندة من لاعبي المنتخب المصري للاعب بعد إيقافه، مطالبين بإعادته مرة أخرى خاصة بعد تقدمه باعتذار للجماهير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .