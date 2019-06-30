عقار فرنسي جديد يحول رائحة الغازات لزهور وشيكولاته

باريس(صدى):

أعلنت شركة أدوية فرنسية ” lutin malin ” ، عن نجاحها في إنتاج عقار طبي جديد تم طرحه في الاسواق يقضي على رائحة الغازات وتحويلها إلى روائح الزهور والشيكولاته .

وأكدت الشركة ، أن تلك الحبوب هي عبارة عن مكملات غذائية مصنوعة من مكونات طبيعية، وفقًا لموقعي ” Medical daily ” ” Mirror ” وتتمثل مكونات العقار في:

الفحم النباتي ، الجلاتين ، بذور الشمر ، طحالب حمراء ، غراء النحل ، والعنب البري

ووفقًا لموقع الشركة، فإن الفحم المستخدم مأخوذ من مواد نباتية متفحمة مثل قشر جوز الهند فهو يساعد في تحسين حركة الأمعاء وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أنه يعمل على تقليل الغازات الناتجة عن سوء التغذية والطعام الدسم والعادات الغذائية الخاطئة، كما أنه يخلص من انتفاخ المعدة.

تعمل بذور الشمر على تحسين حركة الأمعاء وتساعد في إخراج الغازات، كما أن الطحالب الحمراء الصغيرة تقضي على الحمض الذي يسبب رائحة كريهة، ويعمل غراء النحل على مرونة وحيوية الجهاز الهضمي والقضاء على ثقل المعدة، يزيد محتوى الألياف في العنب البري من وظيفة بكتيريا الأمعاء المفيدة.

وتحتوي العبوة الواحدة على 60 قرص، على أن يقوم الشخص الذي يعاني من مشكلة الغازات بتناول من 2 إلى 3 أقراص خلال تناول الوجبات، ويفضل في منتصف الوجبة، وتعمل تلك الحبوب على تغير نمط الرائحة المنبعثة بمجرد إطلاق تلك الغازات، وتحتوي العبوات على روائح مختلفة مثل الشوكولاته والزنجبيل وأنواع مختلفة من الزهور، على أن يختار العميل الرائحة التي يرغب بها.

يذكر أن شركة ” lutine malin ” لها سوابق في مجال المنتجات الطبية غريبة الأطوار، حيث أطلقت الشركة عام 2007 حبوب منع حمل تعمل بطريقة مغايرة للحبوب المعروفة، وتحتوي أيضًا على روائح ذكية.