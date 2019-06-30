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حاولت الهروب من والدها .. فسقطت من شرفة المنزل

حاولت الهروب من والدها .. فسقطت من شرفة المنزل
القاهرة(صدى):

أُصيبت فتاة مصرية تبلغ من العمر 18 عاماً ، بكسور متفرقة بالجسم ، إثر سقوطها من شرفة المنزل بمدينة 6 أكتوبر ، اثناء محاولتها الهروب من والدها .

تم إبلاغ الشرطة المصرية والإسعاف ، حيث تم نقل المصابة للمستشفى واثناء استجوابها ، قالت الفتاة لرجال الأمن ، أنها حاولت الهروب من المنزل؛ هربا من مضايقات والدها لها، ولدى وقوفها بشرفة الشقة بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت على الأرض.

مؤكده أن والدها كان يتحرش بها فحاولت الهروب منه ، وتم القبض على الاب وجاري التحقيق بالواقعة .


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