حاولت الهروب من والدها .. فسقطت من شرفة المنزل

القاهرة(صدى):

أُصيبت فتاة مصرية تبلغ من العمر 18 عاماً ، بكسور متفرقة بالجسم ، إثر سقوطها من شرفة المنزل بمدينة 6 أكتوبر ، اثناء محاولتها الهروب من والدها .

تم إبلاغ الشرطة المصرية والإسعاف ، حيث تم نقل المصابة للمستشفى واثناء استجوابها ، قالت الفتاة لرجال الأمن ، أنها حاولت الهروب من المنزل؛ هربا من مضايقات والدها لها، ولدى وقوفها بشرفة الشقة بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت على الأرض.

مؤكده أن والدها كان يتحرش بها فحاولت الهروب منه ، وتم القبض على الاب وجاري التحقيق بالواقعة .