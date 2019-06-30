الكويت: إخلاء سبيل ” الدويلة ” المتهم بالإساءة للمملكة بكفالة مالية
كشفت مصادر رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للمملكة في عدة تغريدات على ” تويتر “.
وقالت المصادر إن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى المملكة.
وأضافت المصادر أن الدويلة متورط في قضية الإساءة إلى المملكة؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كان بدولة العدل ماطلع الا بقرار حاسم ادانه والا براءه