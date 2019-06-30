منظمات حقوقية تشكو قطر لاحتجازها مصريين ورفضها الإعلان عن أسباب اعتقالهما

القاهرة(صدى):

كشف اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، عن تعرض مصريين اثنين للاختفاء القسري بقطر، حيث رفضت السلطات القطرية الإعلان عن أسباب اعتقالهما.

وقال اللواء علاء عابد لـ قناة ” العربية ” إن قطر تحتجز كلا من وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم، وهما عاملان مصريان دون اتهامات، ودون الكشف عن تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما.

وأشار إلى أنه سيتقدم بشكوى قانونية ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 حاليا وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.

وأكد أن ما حدث من السلطات القطرية يمثل انتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أنه كمحامٍ دولي سوف يتقدم بشكوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا، وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.