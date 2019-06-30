  • الإثنين 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بقيمة 112 مليون يورو برشلونة يسعى لضم مهاجم أرجنتيني لفريقها

بقيمة 112 مليون يورو برشلونة يسعى لضم مهاجم أرجنتيني لفريقها

بقيمة 112 مليون يورو برشلونة يسعى لضم مهاجم أرجنتيني لفريقها
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن إدارة نادي برشلونة ، باتت مستعدة لتقديم عرض قيمته 112 مليون يورو، للاستفادة من خدمات المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز ، الذي يدافع حاليا عن ألوان إنتر ميلان.

وأوضحت المصادر ، أن مسؤولي ” البلوغرانا ” ، رفضوا ضم زميل مارتينيز في إنتر، الأرجنتيني الآخر، ماورو إيكاردي، المتوقع رحيله عن ” النيراتزوري ” هذا الصيف.

وخاض مارتينيز 27 مباراة مع إنتر في الموسم المنصرم، وأحرز ستة أهداف فقط، لكنه يتألق بشكل لافت مع منتخب الأرجنتين في بطولة ” كوبا أمريكا ” المقامة في البرازيل، حيث سجل هدفين، آخرهما كان في شباك فنزويلا، قاد به ” البيسيليستي ” لبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ويعد مارتينيز، أكثر لاعب يسجل أهدافا مع الأرجنتين تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، بواقع 6 أهداف، يليه الهداف التاريخي، ليونيل ميسي.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *