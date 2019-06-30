بقيمة 112 مليون يورو برشلونة يسعى لضم مهاجم أرجنتيني لفريقها

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن إدارة نادي برشلونة ، باتت مستعدة لتقديم عرض قيمته 112 مليون يورو، للاستفادة من خدمات المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز ، الذي يدافع حاليا عن ألوان إنتر ميلان.

وأوضحت المصادر ، أن مسؤولي ” البلوغرانا ” ، رفضوا ضم زميل مارتينيز في إنتر، الأرجنتيني الآخر، ماورو إيكاردي، المتوقع رحيله عن ” النيراتزوري ” هذا الصيف.

وخاض مارتينيز 27 مباراة مع إنتر في الموسم المنصرم، وأحرز ستة أهداف فقط، لكنه يتألق بشكل لافت مع منتخب الأرجنتين في بطولة ” كوبا أمريكا ” المقامة في البرازيل، حيث سجل هدفين، آخرهما كان في شباك فنزويلا، قاد به ” البيسيليستي ” لبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ويعد مارتينيز، أكثر لاعب يسجل أهدافا مع الأرجنتين تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، بواقع 6 أهداف، يليه الهداف التاريخي، ليونيل ميسي.