رازفان: جاهز لتدريب أحد أكبر فرق آسيا

ماجد محمد(صدى):

رحب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، اليوم الأحد، بمدرب الأزرق الجديد رازفان.

ووجه ” بن نافل ” رسالة إلى المدرب الجديد قائلا : ” مبروك ونرحب بتواجدك في نادي الهلال ، وأتمنى أن نقدم موسماً رائعاً معاً “.

وفي هذا الصدد قال رازفان: ” جاهز لتدريب الفريق أحد أكبر الفرق في قارة آسيا “.