رازفان: جاهز لتدريب أحد أكبر فرق آسيا
رحب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، اليوم الأحد، بمدرب الأزرق الجديد رازفان.
ووجه ” بن نافل ” رسالة إلى المدرب الجديد قائلا : ” مبروك ونرحب بتواجدك في نادي الهلال ، وأتمنى أن نقدم موسماً رائعاً معاً “.
وفي هذا الصدد قال رازفان: ” جاهز لتدريب الفريق أحد أكبر الفرق في قارة آسيا “.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 16 دقيقة
كل مدرب يجيةعندنا سواء للاندية او المنتخب يقول كلام مزخرف ومزبرق.. طبيعي صاكين كم مليون يورو لكم سنة جاية مع مميزات بيوت وسيارات لكم ولمساعدينكم. ويمكن كم شهر ويمشونكم وتاخذون حق شروطكم الجزائية.. حسبي الله وكفى لي من 2011 ابغى سكن ما اعطوني..
سبحان الله للترفيه والكورة وهي راح تطير مه الهواء الشيكات جاهزة ولا فيها مرمطة وانتظار اما ما ينفع المواطن وهو حق له مسكين يجلس يتمرمط الين يحصله.