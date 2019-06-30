بلومبيرغ عن قمة الـ20: الأمير محمد بن سلمان قائدًا ذا قامة ومنزلة

نايف السالم(صدى):

أعربت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، عن إعجابها بقوة حضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت في اوساكا باليابان.

ووصفت الوكالة حضور سمو ولي العهد بأنه مشهد فيه من الثقة، بالنفس والصدارة السياسية، بقدر ما فيه من حيثيات الإقرار الدولي بأهمية المملكة وتكريمها باستضافة هذه القمة في دورتها للعام المقبل.

وقالت بلومبيرغ في تقريرها : ” محمد بن سلمان ظهر في القمة قائدًا ذا مكانة (قامة ومنزلة) “ MBS emerged as a leader of stature ”.

وأضافت : ظهر محمد بن سلمان واثقًا وهو يتقدم يوم الجمعة لمصافحة رئيس وزراء اليابان، فيما ظهر بالصورة التذكارية للمؤتمر وهو يتوسط الصفّ الأمامي للقيادات الدولية بين ترامب و شينزو آبي، مُغتبطًا بثقة.

وجاء هذا التوصيف عن سيمون هندرسن خبير شؤون الخليج في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي أجرى مقاربة مُركبّة بين شخصيتي بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.