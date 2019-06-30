تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية بأكاديمية الطيران المدني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أكاديمية الطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني ، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة) قسم العلوم الطبيعية للالتحاق ببرامج (الدبلوم والمسار السريع)، المنتهية بالتوظيف في تخصصي (الإطفاء والإنقاذ، تشغيل المطارات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأكدت الاكاديمية أنه من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين : برنامج المسار السريع:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ولا تقل عن 80%.

– أن يكون حاصل على اختبار القدارات بمعدل 70%.

– أن يكون حاصل على اختبار التحصلي 65%.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 28 عاماً حسب التقويم الهجري.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي.

– أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في أحد قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة تخصص (التمريض، الإسعاف) حسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية أو الهلال الأحمر.

– أن يكون حاصلاً على اختبار اللغة الإنجليزية IELTS على درجة 4.5 أو اختبار TOFEL على درجة 53.

برنامج الدبلوم (فني إطفاء وإنقاذ):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ولا تقل عن 80% ، و أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن لا يزيد عن 23 عاماً حسب التقويم الهجري.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ، أن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي ، و أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في أحد قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية ، وأن يكون قد اجتاز شرط اللغة الإنجليزية في اختبار STEP بمعدل 40%.

أن يكون حاصل على اختبار القدارات بمعدل 70% ، و أن يكون حاصل على اختبار التحصلي 65% على الأقل.

شروط القبول والبرامج المتاحة للتسجيل:

فني إطفاء وإنقاذ (دبلوم عالي – 3 سنوات) ، مشغل أجهزة إنذار (مسار سريع – 6 أشهر) ، مُسعف (مسار سريع – 3 أشهر) ، مشغل نظام (مسار سريع – سنة) ، سلامة مطارات (مسار سريع – سنة) ، و تشغيل مطارات (مسار سريع – سنة).

مميزات الإلتحاق بالأكاديمية: التعيين بعد التخرج ، مكافأة شهرية ، توفير سكن حسب الشواغر ، وتأمين طبي.

التفاصيل:

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ويبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/11/17هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

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