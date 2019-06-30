أسعار تويوتا كورولا 2020 ومميزاتها

أميرة خالد(صدى):

وصلت تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً إلى المملكة حيث تدخل السيدان المدمجة في جيلها الثاني عشر .

وتستند كورولا 2020 على منصة TNGA العالمية، وهي نفسها المستخدمة في أفالون وكامري وغيرها من موديلات تويوتا، حيث تتميز بمقصورة هادئة مقارنة بما هي عليه حالياً خاصة مع حصولها على نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات.

وجاءت تويوتا بتصميم أكثر ديناميكية مقارنة بمنافسيها، إذ تأتي بواجهة حادّة بمصابيح أمامية LED، شبك كبير، عجلات مصقولة.

وهذه قائمة بأسعار تويوتا كورولا 2020:

68,775 ريال – 1.6L XLI CVT

72,030 ريال – 1.6L XLI CVT EXECUTIVE

75,285 ريال – 1.6L XLI CVT EXECUTIVE MOONROOF

82,850 ريال – 1.8L XLI EXECUTIVE HYBRID CVT

91,245 ريال – 1.8L GLI HYBRID MOONROOF CVT

91,665 ريال – 2.0T GLI MOONROOF CVT