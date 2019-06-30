أسعار تويوتا كورولا 2020 ومميزاتها
وصلت تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً إلى المملكة حيث تدخل السيدان المدمجة في جيلها الثاني عشر .
وتستند كورولا 2020 على منصة TNGA العالمية، وهي نفسها المستخدمة في أفالون وكامري وغيرها من موديلات تويوتا، حيث تتميز بمقصورة هادئة مقارنة بما هي عليه حالياً خاصة مع حصولها على نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات.
وجاءت تويوتا بتصميم أكثر ديناميكية مقارنة بمنافسيها، إذ تأتي بواجهة حادّة بمصابيح أمامية LED، شبك كبير، عجلات مصقولة.
وهذه قائمة بأسعار تويوتا كورولا 2020:
68,775 ريال – 1.6L XLI CVT
72,030 ريال – 1.6L XLI CVT EXECUTIVE
75,285 ريال – 1.6L XLI CVT EXECUTIVE MOONROOF
82,850 ريال – 1.8L XLI EXECUTIVE HYBRID CVT
91,245 ريال – 1.8L GLI HYBRID MOONROOF CVT
91,665 ريال – 2.0T GLI MOONROOF CVT
محمد[ عدد التعليقات: 2996 ] نشر منذ 9 ساعات
والله حمار يشتري من عبدالطيف جميل من جده كورلا ب 68 واخيس نوع وفوق كذا 3 شهور الصدام ينفك من الهواء
حسين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
القير cvt فاشل بمعنى الكلمة… كانت الكرولا افضل سيارة بس وقت غيرو القير صارت ازبل سيارة مااشتريها بفاس إلا اذا رجعو القير القديم التبديل العادى
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1438 ] نشر منذ 4 ساعات
حولوا للمازدا نصيحة….التويوتا والنيسان أسعار قطع الغيار مبالغ فيها جدا جدا!!
كان عندي ماكسيما 97 جننتني!! يخرب السلف ب1800 ريال!! الكمبروسر ب3000 ريال والدينمو ب2000 ريال!!
التشليح بربع السعر الأصلي ومستهلك وغير مضمون! والتجاري سيء وغير مضمون بعتها بتراب الفلوس وحولت للمازدا 3 /2014 ماشيه 154000 كم غيرت الكمبروسر تعرفون كم سعر الأصلي؟
1000 ريال!!! ما شاء الله سنتين ما شافت الورشة خرب السلف غيرته سعر الأصلي ب470 ريال!!! سيارة عملية وصناعة يابانية وأسعار معقولة المشكلة العزل الصوتي ضعيف والكمال لله فهذه نصيحتي والأمر لكم
كلمة أخيرة: كونوا واعين وحافظوا على أموالكم