ترامب يجتمع مع رئيس كوريا الشمالية لمدة 50 دقيقة: ” اجتماعا رائعا “

واشنطن(صدى):

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي في اجتماع استمر 50 دقيقة فقط، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وعلق الرئيس الأمريكي على الاجتماع قائلا: “عقدنا اجتماعاً رائعاً للغاية”، لافتًا إلى أنه اتفق مع كيم يونغ على تشكيل فريق للعمل على التفاصيل، كما أكد نية واشنطن وبيونغ يانغ عقد محادثات على مستوى العمل.

وتابع ترامب حديثه للصحفيين: ” كوريا الشمالية وافقت على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، و فريقاً مشتركاً سيبدأ اجتماعاته خلال 3 أسابيع لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي “.

وأضاف ترامب أنهلا يحب العقوبات المفروضة على كوريا الجنوبية في إشارة إلى أنه يمكن رفعها في مرحلة ما من المفاوضات.

وتهدف المحادثات إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.