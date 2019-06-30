المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة
تشهد المنطقة الشرقية ، اليوم الأحد أعلى درجة حرارة سُجلت بالمملكة .
وقالت الهيئة العامة للأرصاد ، إنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات ، تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 ، حيث وصلت درجة الحرارة بالإحساء إلى 49 درجة مئوية ، وفي الخرج 48 ، والدمام 47 ، والظهران 47 ، وفي وادي الدواسر 45 درجة مئوية .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13608 ] نشر منذ 8 ساعات
بس 47 في الشرقية
اقول الحرارة ولت 50 وانتم تقولو 47
وعندنا في جدة وصلت 49