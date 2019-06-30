المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

نايف السالم(صدى):

تشهد المنطقة الشرقية ، اليوم الأحد أعلى درجة حرارة سُجلت بالمملكة .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد ، إنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات ، تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 ، حيث وصلت درجة الحرارة بالإحساء إلى 49 درجة مئوية ، وفي الخرج 48 ، والدمام 47 ، والظهران 47 ، وفي وادي الدواسر 45 درجة مئوية .