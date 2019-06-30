وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطارات الرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات: أخصائي موارد بشرية، مُدير عمليات تشغيلية في المطار.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية ذات صلة، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأفادت بأن التقديم على الوظائف ومعرفة المزيد من التفاصيل يتم من خلال الدخول على الروابط التالية: هنـــــــــــا ..هنـــــــــــــــــا .