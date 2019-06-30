عمرو مصطفى يستعد لطرح ألبومه الجديد بالتعاون مع تركي آل الشيخ

أميرة خالد(صدى):

يستعد المطرب المصري عمرو مصطفى، لإطلاق ألبومه الجديد بعد غياب فترة طويلة عن إصدار الألبومات، ولكن هذه المرة بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، أن الألبوم سيكون مفاجأة للوطن العربي بأكمله وليس للجمهور المصري فقط، مشيرًا إلى أن الألبوم ضم نخبة من الموزعين العالميين.

كما شهد الألبوم عودة عمرو مصطفى للتلحين مجددًا، بعدما كان قد أعلن اعتزاله في يونيو الماضي، مضيفًا أن الألبوم سيتم طرحه يوم 4 أغسطس المقبل.

وقال ” آل الشيخ ” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “: ” سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وتوزيع نخبة من الموزعين العالميين، أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية وأنا أرفع راية التحدي “.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه: ” موعدنا 4 أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى ربنا يتمم على خير أتحداكم “.

اقرأ أيضًا: