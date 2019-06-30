بالفيديو.. الطبيب: حديث الدكتورة خلود ” مهزلة علمية وطامة كبرى “

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية الخلاف الواقع بين الدكتورة خلود وأحد أطباء الأسنان الشهيرين، كشف الطبيب عن وقوع الفاشينستا الكويتية في خطأ جسيم جديد من خلال إعلانها عن منتج طبي.

وأوضح الطبيب في مقطع فيديو له، أن ما قالته الدكتورة خلود ” مهزلة علمية جديدة وطامة كبرى ” ، مضيفًا: ” شلون، كيف تتحول الدهون إلى عضلات؟ “ .

وتابع: ” هذا لا يمكن يصير، فلا يمكن للنسيج الدهني أن يتحول إلى عضلات ” ، متابعًا: ” شنو قيمة الإنسان، وأين صحته عندها وهي طبيبة لديها أخلاقيات المهنة وأقسمت القسم “ .

واختتم : ” يا دكتورة خلود إذا قدرتي تشرحين مجرد شرح كيف تتحول الدهون إلى عضلات؟ ” .

وكانت الفاشينيستا الكويتية، قد ردت به على الطبيب من قبل مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء، مضيفة أنه انتقد زوجها الموديل الأردني أمين، في وقت سابق، لكنهما لم يتخذا أي رد فعل تجاهه.

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