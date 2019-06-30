مخترع الفلاش ميموري يعترف بصعوبات واجهت البعض بسبب اختراعه

وكالات(صدى):

اعترف العالم الهندي أجاي بهات، مخترع ” الفلاش ميموري ” ، بالصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

ومن هذه الصعوبات شكلها المستطيل الذي كان من الممكن صنعها بطريقة أخرى ، وأيضا الفشل المتتالي الذي يواجه البعض قبل إتمام عملية إدخال ” الفلاشة ” .

وقال “بهات” إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأمريكية العامة ” أن. بي .أر “.

يٌشار إنه قاد “ب هات ” الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1996.

وتعرف “الفلاش ميموري” اختصارا بـ ” USB ” أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.