بالفيديو.. حسين الجسمي يستجيب لطلب طفلة في ختام مهرجان ” موازين “

أبوظبي(صدى):

استجاب النجم الإماراتي، حسين الجسمي، للطفلة المغربية سجى نظمي، التي طلبت مقابلته في ختام مهرجان “موازين”.

والتقى الجسمي بالطفلة في غرفته الخاصة قبل الحفل، والتقط معها الصور التذكارية، كما قاما بالغناء معًا.

وعرض الفنان الإماراتي مقطع فيديو عبر “تويتر”، وهو يغني مع الطفلة سجى، أغنية “والله ما يسوى”، ثم غنيا سويًا أغنيته الشهيرة “وبحبك وحشتيني”، وعلق على الفيديو قائلاً: “إهداء إلى البطلة سجى، من القلب” متمنيًا لها الشفاء.

وعرض الجسمي، صورًا له مع سجى، عبر “تويتر”، وعلقّ: “بهدف تحقيق أمنيتها، التقيتها وحققت هي أمنيتي أنا، الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعًا مفاجآتها بالحفل الليلة، من عيوني يا سجى”.

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