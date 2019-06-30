ماس كهربائي وراء حريق أحد المكاتب ببلدية بريمان 

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة جدة أن السبب وراء انقطاع الكهرباء عن مبنى بلدية بريمان هو نشوب حريق فى أحد المكاتب بالدور الأرضي بالبلدية جراء ماس كهربائى.

وأضافت الأمانة في بيان صدر عنها: ” في يوم الأحد الموافق 27 شوال 1440 هـ وفي تمام الساعة 8.45 ص نشب حريق في احد مكاتب الدور الارضي في بلدية بريمان الفرعية بسبب التماس كهربائي في مكيف الهواء، مما نتج عنه تلف في عدد من الأجهزة والأثاث المكتبي وتضرر المكتب المشار إليه بالحريق ودخان الكربون وتأثرت المكاتب المجاورة له من أثر الكربون مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي بكامل المبنى.

وأشارت الأمانة فى البيان إلى أنه يجري الآن تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الحريق، علما بأن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها لسكان نطاق بلدية بريمان.