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صحة عسير توفر 61 وظيفة بمراكز الرعاية والمستشفيات بالمنطقة

صحة عسير توفر 61 وظيفة بمراكز الرعاية والمستشفيات بالمنطقة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة لصحة عسير ، عن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين و البنود يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ ، و يستمر لمدة ٣ أيام.

خادم صحي: لمركز رعاية صحية اولية جنوب بارق بعسير ، وخادم صحي مركز صحي الريش وعدد من المستشفيات لمنطقة عسير .

ومن شروط التقدم للوظائ ، أن يكون سعودي الجنسيه ، لايقل عمر المتقدم عن17سنه ، ارفاق جميع المستندات بشكل واضح واضح ودقيق ، عدم المطالبه بالنقل اوالتكليف في حاله ترشحه ، والايكون متقاعد من وظيفه مدنيه اوعسكريه المؤهل الثانويه العامه فما دون .

ولمزيد من المعلومات عن الوظائف المتوفرة عبر الرابط :هنا


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