1130 دولار للكيلو.. السبب وراء غلاء جبن ” الحمير ” في العالم 

بلغراد(صدى):

يعتبر جبن الحمير الصربي، هو فريد من نوعه فهو يتميز باللون الأبيض وكثافته ونكهته الحادة، وهو ليس لذيذا بل جيد للصحة أيضا.

وبلغ سعر الكيلوجرام الواحد لهذا الجبن ألف يورو (1130 دولارا)، ما يجعله الأغلى في العالم.

ويتميز حليب الحمير بأنه يحتوي على خصائص مماثلة لحليب الأم، ويصفه سيميتش كعلاج لمجموعة من الأمراض بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه يمكن للطفل البشري تناول هذا الحليب من اليوم الأول دون تخفيفه، حيث وصف بأنه ” عجيبة طبيعية “.

وعقب أحد صناعه على منتجه الرائد: “ لم يصنع أحد في العالم جبن الحمير ولا يمكن لأحد أن يصنعه ” . ويحتوي حليب الحمير على مستويات منخفضة من الكايزين، وهو نوع أساسي من البروتين في صناعة الأجبان.