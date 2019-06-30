أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

جدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للهجن.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن الاستعدادات لمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف، وسيشهد تنظيم سباقات لمختلف الفئات العمرية للهجن إضافة إلى سباقات دولية للدول المشاركة في المهرجان.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة، على إنجازات النسخة الأولى من مهرجان ولي العهد لسباق الهجن والذي شهد مشاركة 14 دولة وبلغ إجمالي عدد الأشواط في المهرجان 787 شوطاً على مدى 40 يوماً وتمّ تسجليه في موسوعة غينيس للأرقام العالمية إذ شاركت فيه 11187 مطية لــ 1995 مالكاً.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهتم بالموروث العربي الأصيل بشكل عام والهجن بشكل خاص ويصاحبه فعاليات وأنشطة تعزز هذا الجانب.