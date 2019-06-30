ريال مدريد يغري مانشستر يونايتد بـ 3 لاعبين للحصول على بوجبا

نواف السالم(صدى):

فتح نادي ريال مدريد الإسباني، خط مفاوضات مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدمات بول بوجبا لاعب وسط الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاول النادي الملكي إغراء الفريق الإنجليزي للتنازل عن خدمات ” بوجبا ” ، حيث عرض الثلاثي جاريث بيل وجيمس رودريجيز وكايلور نافاس مقابل تنازلهم عن النجم الفرنسي.

ولم يحصل الفريق الملكي على رد حتى الآن من جانب مانشستر يونايتد، حيث يحاول الفريق الإنجليزي تحقيق الاستفادة الأمثل من بيع ” بوجبا ” نظرًا لرغبته في الرحيل عن الفريق.

ومن ناحية أخرى، حاول فريق نابولي الإيطالي الحصول على خدمات الكولومبي جيمس رودريجيز في فترة الانتقالات الحالية، وطلب ريال مدريد مبلغ 40 مليون يورو لرحيله.

وتدرس إدارة نابولي في الوقت الحالي الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، ثم تفعيل بند أحقية الشراء بعد ذلك في حالة رغبتهم في الحصول على خدماته نهائيًا.

يذكر أن العديد من الأندية أظهرت اهتمامًا كبيرًا في الفترة الماضية للحصول على خدمات جيمس رودريجيز بعد إنتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني.