القوات التركية بـ ” الدوحة ” تتجسس على النظام القطري

نايف السالم(صدى):

كشفت وثيقة سرية نشرها موقع ” Nordic Monitor ” عن مراقبة القوات التركية المنتشرة في إحدى القواعد العسكرية بـ ” الدوحة ” ، لأدق التطورات الدبلوماسية والسياسية في قطر على مدار الساعة.

وألقت الوثيقة الضور على مراقبة وحدة القوات البرية التركية المتمركزة في الدوحة للتطورات اليومية في قطر، وترسل بها تقارير إلى تركيا.

وعن الوثيقة، فقد اشتملت على الروتين اليومي للقوات المتمركزة في القاعدة التركية مثل ” التدريبات والاجتماعات ” ، حيث جرى إرسال التقرير عبر وحدة اتصالات آمنة، وفقًا لما جاء بقناة ” العربية ” .

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للقوات التركية في قطر، فقد بلغ في وقت إعداد التقرير 16 ضابطًا و20 ضابط صف و93 جنديًّا، وفي ديسمبر 2017، عززت تركيا وجودها في القاعدة العسكرية.

وتنوي ” أنقرة ” إضافة قوات تابعة للقوات البحرية والجوية إلى القاعدة التركية في قطر، التي يمكن أن تستوعب حتى 3000 جندي.

يُذكر أن تركيا وقطر قاموا بإجراء مناورات عسكرية مشتركة في كلا البلدين خلال السنوات الأخيرة، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه السعودية والإمارات ومصر والبحرين بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.