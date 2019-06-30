بذخ وفساد مالي..رئيس وزراء قطر السابق يشترى ممتلكات تضم ملاهي ليلية
على الرغم من الأزمات الإقتصادية التي تمر بها قطر ، إلا أن مسؤوليها يعيشون في عالم آخر من البذخ والنفقات المكتسبة من ثروات الشعب .
وكشفت صحيفة “صاندي تايمز ” عن اتفاق رجل الأعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينج مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني لإبرام صفقة كبيرة .
ومن المقرر أن يشتري “بن جاسم ” ربع الإمبراطورية التجارية الضخمة لرجل الأعمال مقابل 200 مليون جنيه ستيرليني أي ما يزيد عن 250 مليون دولار .
كما ستسمح الصفقة الطائلة ببيع 25 % إضافية من أسهم إمبراطورية رجل الأعمال أي أن “بن جاسم ” تملك تقريباً نصف الثروة .
وكان ريتشارد كارينج قد إضطر لإبرام الصفقة لسداد ديونه بعدما خسر في مشروع ملهى ليلي كلفه 65 مليون جنيه استيرليني .
وتضم الإمبراطورية التي سيمتلك “بن جاسم ” ما يزيد عن ربعها ملاهي ليلية ومطاعم ومحال ملابس وغيرها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 14 ساعة
لك يوم يافاسق ياوجه الثعلب الماكر ..
ابراهيم الصامطي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 12 ساعة
حصل ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على يخت سيرين الذي يملكه الملياردير الروسي يوري شيفلر بمبلغ وصلت قيمته إلى 550 مليون دولار.
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) ان ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان هو الذي اشترى لوحة للرسام الايطالي ليوناردو دا فينتشي بسعر قياسي بلغ 450 مليون دولار في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
نبيل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
ماضل لاعب ولا محلل وتاجر ولاكبير ولا صغير الا وراح قطر ذا الحين صارت قطر تدعم الارهاب ونظام الحمارين والسب والشتم ليل نهار سبحان مغير الاحوال.
فيصل[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 9 ساعات
اظن في الجانب هذا ان الرحمه
عامه ؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41406 ] نشر منذ 9 ساعات
🙃🙃🙃🙃🙃🙃
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41406 ] نشر منذ 9 ساعات
🙃🙃🙃🙃🙃🙃
qlq[ عدد التعليقات: 5286 ] نشر منذ 3 ساعات
…
الوجه
المشبك