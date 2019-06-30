بذخ وفساد مالي..رئيس وزراء قطر السابق يشترى ممتلكات تضم ملاهي ليلية

ماجد القزيز(صدى):

على الرغم من الأزمات الإقتصادية التي تمر بها قطر ، إلا أن مسؤوليها يعيشون في عالم آخر من البذخ والنفقات المكتسبة من ثروات الشعب .

وكشفت صحيفة “صاندي تايمز ” عن اتفاق رجل الأعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينج مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني لإبرام صفقة كبيرة .

ومن المقرر أن يشتري “بن جاسم ” ربع الإمبراطورية التجارية الضخمة لرجل الأعمال مقابل 200 مليون جنيه ستيرليني أي ما يزيد عن 250 مليون دولار .

كما ستسمح الصفقة الطائلة ببيع 25 % إضافية من أسهم إمبراطورية رجل الأعمال أي أن “بن جاسم ” تملك تقريباً نصف الثروة .

وكان ريتشارد كارينج قد إضطر لإبرام الصفقة لسداد ديونه بعدما خسر في مشروع ملهى ليلي كلفه 65 مليون جنيه استيرليني .

وتضم الإمبراطورية التي سيمتلك “بن جاسم ” ما يزيد عن ربعها ملاهي ليلية ومطاعم ومحال ملابس وغيرها .