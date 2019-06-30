الإجراءات المتبعة حال كون الطلب مكتملا والمرفقات مرفوضة

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن الإجراءات المتبعة حال كون الطلب مكتملًا والمرفقات التي معه مرفوضة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وجاء تساؤل المستفيد كالتالي: ” أنا قدمت على البرنامج كفرد مستقل بعقد إيجار وكان ذلك قبل أبلغ سن الـ٢٤، حالة المستند اللي أرفقته مرفوضة ومكتوب لي لم يتم دراسة الأهلية وأنا الآن أكملت 24 هل أقدم طلب جديد أو أستمر على نفس الطلب “.

وتابع المستفيد: ” مع العلم مكتوب لم يتم دراسة الأهلية بعد”؛ ليجيب حساب المواطن:” ‏‎أهلا بك، بعد تسجيل بياناتك في البوابة وإضافة تاريخ الميلاد سيقوم النظام باحتساب العمر آلياً “.

وأضاف حساب المواطن: ” ‏‎وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من ارفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أوسكن الجامعة أو كليات عسكرية أوكليات حربية أومعهد الادارة أوعقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة. نسعد بخدمتك ” .