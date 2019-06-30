فيديو مبدع.. شاب يتخلى عن شعره ويرسم صورة أحلام

أبو ظبي(صدى):

أقدم شاب من معجبي الفنانة الإماراتية أحلام على فعل غريب، أُثار تعجب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع فيديو، شاب وهو يقوم بقص شعره ليظهر وجه الفنانة أحلام على رأسه في مشهد إبداعي، إذ رسم الحلاق صورة أحلام على رأس الشاب.

وحصلت طريقة الحلقا الإبداعية والاحترافية على إعجاب المتابعين، كما يُظهر هذا الفيديو القاعدة الجماهيرية العريضة للملكة أحلام.

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