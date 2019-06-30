مصرع شاب بعد اصطدام سيارته بقطيع من الإبل على طريق جبة حائل
لقى شاب مصرعه بعد اصطدام سيارته بقطيع من الإبل على الطريق الرابط بين جبة وحائل.
وتفصيلا، انقلبت سيارة الشاب بعد اصطدامه بقطيع من الإبل السائبة على طريق جبة حائل القديم مساء أمس السبت.
وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغ يفيد بانقلاب سيارة شاب على طريق جبة حائل، ونقلت جثة الشاب إلى المستشفى.
وتباشر الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة لمعرفة المسببات الحقيقية للحادث وللتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 15 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 15 ساعة
المسببات الحقيقية للحادث هي الهلفوت اللي سايب جماله بدون مراقبه بجانب الخط العام للسيارات وما يحتاج فلسفه التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة لان الجاني معروف في هذا الحادث وكل الحوادث السابقه من نفس النوع الله يرحم المتوفي ويعوض اهله خير. واظن الحاصل هو القاء اللوم على الجمال لانه اسرع وسيله لاغلاق القضيه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يرحمه ويصبر ذويه