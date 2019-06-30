مصرع شاب بعد اصطدام سيارته بقطيع من الإبل على طريق جبة حائل 

علي العنزي(صدى):

لقى شاب مصرعه بعد اصطدام سيارته بقطيع من الإبل على الطريق الرابط بين جبة وحائل.

وتفصيلا، انقلبت سيارة الشاب بعد اصطدامه بقطيع من الإبل السائبة على طريق جبة حائل القديم مساء أمس السبت.

وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغ يفيد بانقلاب سيارة شاب على طريق جبة حائل، ونقلت جثة الشاب إلى المستشفى.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة لمعرفة المسببات الحقيقية للحادث وللتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.