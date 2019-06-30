تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الانزلاق الغظروفي بحفرالباطن

فيصل العنزي(صدى):

‏تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام من انهاء معاناة مريضة عانت من آلام شديدة بالرقبة والأطراف العليا مع تنمل تسبب بعدم قدرتها على استعمال أطرافها بشكل طبيعي، وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والاشعاعية تبين وجود إنزلاقين غضروفيين بين الفقرات الرابعة والخامسة والخامسة والسادسة، قرر معها الطبيب المعالج إجراء تدخل إجراحي، حيث تم أثناء العملية إزالة الغضروفين مع دمج وتثبيت الفقرات بواسطة دعامات وشرائح تكللت معها العملية بالنجاح ولله الحمد، مع عودة التحكم بالأطراف المتضررة، غادرت بعدها المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.