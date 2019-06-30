قائمة أفضل العلامات التجارية في سوق السيارات عالميا خلال 2019

واشنطن(صدى):

أوضحت الوكالة الأمريكية Focus2move لأبحاث سوق السيارات ، أن السوق العالمي للسيارات واصل أدائه المتراجع هذا العام والإخفاق المستمر منذ النصف الثاني من العام الماضي 2018.

وأشارت الوكالة إلى توقف مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري عند 27.622.679 سيارة، بنسبة انخفاض 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت تويوتا موتروز كورب اليابانية في الصدارة في قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا خلال الأشهر الأربعة بواقع 2.79 مليون سيارة بنسبة نمو 0.9% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بمبيعاتها في أسواق تايلاند والصين والمملكة العربية السعودية.

أـما المركز الثاني فكان من نصيب فولكس فاجن الألمانية، بواقع 2.05 مليون سيارة لتفقد بذلك 6.8% من إجمالي ما حققته من مبيعات خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نظرا لانخفاض الطلب عليها بشدة في الأسواق الألمانية والأرجنتينية، وتراجع أعمالها بنسبة 9% في الصين.

واحتلت فورد الأمريكية المركز الثالث بمبيعات قدرت بـ 1.56 مليون سيارة وفقدت 12.3% مقارنة بمبيعاتها في نفس الفترة من العام الماضي، أما هوندا اليابانية في المركز الرابع فقد حققت أداء جيد وارتفع إجمالي مبيعاتها بنسبة 2.7% بعد أن نجحت في تسليم 1.51 مليون سيارة متفوقة على مواطنتها صاحبة المركز الخامس نيسان التي توقفت عند 1.45 مليون سيارة بمعدل انخفاض بلغ 7.9%.

وجاءت هيونداي الكورية الجنوبية في المركز السادس بمجمل مبيعات بلغت 1.34 سيارة بمعدل انخفاض بنسبة 5.5%، ثم في المركز السابع شيفروليه الأمريكية بـ 1.18 مليون سيارة مسجلة انخفاضا نسبته 10%.

وفي المركز الثامن جاءت كيا موتورز الكورية الجنوبية بعد أن وصل إجمالي مبيعاتها 915.346 سيارة بمعدل تراجع بلغ 2.5%، بينما جاءت مرسيدس بنز الألمانية في المركز التاسع ممثلة لقطاع السيارات الفارهة بواقع 804.799 سيارة بنسبة تراجع تُقدر بـ 3.7%، ثم مواطنتها بي إم دبليو في المركز العاشر بمبيعات قدرت بـ 711.786 سيارة بنسبة نمو بلغت 2.5%.