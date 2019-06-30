بالصور.. الأمير هاري وميجان ماركل يتلقيان هدايا مميزه لطفلهما خلال مباراة بيسبول

لندن (صدى):

تلقى الأمير هاري نجل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل، الملقبين بـ ” دوق ودوقة ساسيكس ” ، هدايا من لاعبي البيسبول فريقي بوسطن ريد سوكس، ونيويورك يانكيز، عبارة عن قميصان يحملان الرقم 19 واسم طفلها آرتشي، أحدهما باللون الأبيض وهو قميص فريق نيويورك يانكيز، وآخر باللون الأحمر وهو قميص فريق بوسطن ريد سوكس

جاء ذلك خلال قيام هاري وزوجته ميغان ، بجولة ترفيهية في استاد ” لندن ” ، أمس، السبت، وذلك قبل بداية مباراة البيسبول بين فريقي بوسطن ريد سوكس، ونيويورك يانكيز، دعمًا لمؤسسة ألعاب ” إنفكتوس “.

وكان الأمير هاري أطلق أول دورة ألعاب ” إنفكتوس ” في لندن عام 2014، وذلك لمصابي الجيش.

فإن ميجان التي كانت تستمتع بهدوء إجازة الأمومة مع طفلها آرتشي هاريسون الذي يبلغ من العمر شهرًا، تبدو رائعة في ثوبًا أسود وحذاء أسود بسيطًا، فيما ظهر الأمير هاري ببنطلون وقميص باللون الأسود أيضًا.

ولم تظهر ميجان كثيرًا في المناسبات، منذ أن أنجبت طفلها آرتشي في 6 مايو الشهر الماضي، والذي تركته في المنزل، من أجل دعم ومساندة زوجها الأمير هاري في مؤسسته الخيرية.

والتقطت الكاميرات نقاشات وحديث الزوجان الملكيان، مع نجوم بوسطن ريد سوكس، ونيويورك يانكيز، قبل إنطلاق اللقاء بينهما مباشرةً.