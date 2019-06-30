أمير عسير ينتصر لورثة مقيم ويأمر البلدية بدفع دية بمبلغ ربع مليون ريال

أبها(صدى):

انتصر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لورثة مقيم يمني صدر لهم حكم شرعي يلزم بلدية عسير بدفع مبلغ ربع مليون ريال قيمة دية لهم .

ووجه الأمير تركي بن طلال بلدية عسير إلى سرعة تنفيذ الحكم ودفع مبلغ الدية لورثة المرحوم اليمني الذي قٌتل خطأً بشاحنة تابعة للبلدية عام 1436 هـ.

وأمر سموه بتوفير المبلغ حتى إذا توقفت جميع مشاريع البلدية لحين سداده لورثة المقيم .

وكان وكيل الورثة قد لجأ إلى الأمير تركي بعد مماطلة البلدية له لأسباب مالية وإدارية .