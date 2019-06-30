بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن عمر خربين 

نواف السالم(صدى):

أصدر مدرب نادي الهلال الجديد قرارا بشأن عودة اللاعب ” عمر خربين ” إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي بيراميدز.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن مسئولو نادى الهلال استقروا على استعادة مهاجمه السورى عمر خربين المعار إلى نادى بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الهلال رفض فكرة استمرار المغربى الشاب أشرف بن شرقى فى صفوفه فى الموسم الجديد عقب رحلة إعارة للاعب لمدة موسم فى فرنسا، حيث يرغب ناديا الوداد المغربى والزمالك بالتعاقد مع بن شرقى فى الصيف الحالى.