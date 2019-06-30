أسرار مثيرة وراء ألقاب الفرق الإفريقية.. تعرف عليها! 

نواف السالم(صدى):

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية مشاركة العديد من المنتخبات التي تحمل ألقابًا لحيوانات من حيوانات الغابة، بدءً من الأسود مرورًا بالأفاعي والفهود ووصولًا إلى الأفيال.

واختار منتخب الكاميرون، لقب «الأسود غير المروضة» بسبب ما يمثله الأسد من رمز للقوة والشراسة فقد اختارته عدة منتخبات رمزًا لها، بما في ذلك منتخب السنغال، الذي يعد أحد أقوى المرشحين للحصول على البطولة الحالية، والملقب بـ«أسود التيرانجا».

وفضل السنغاليون إضافة كلمة «التيرانجا»، التي تعني «حسن الضيافة» باللغة المحلية، من أجل التفرقة بينه وبين باقي المنتخبات التي تحمل نفس اللقب.

ولم يقتصر الأسود على هذين المنتخبين، بل إن هناك أسودًا أخرى تزأر في البطولة، وهي «أسود الأطلس» المغربية، نسبة إلى جبال الأطلس.

ولقب منتخب كوت ديفوار بـ«الأفيال»، إذ يعد الفيل هو الشعار الوطني لكوت ديفوار، التي كان لها تاريخ طويل في صناعة العاج. وهناك أيضًا «الأفيال الوطنية»، وهو لقب منتخب غينيا.

كما حمل منتخب أنجولا اسم «الغزلان السوداء»، وهي نوع من الغزلان المهددة بالانقراض، والتي توجد في أنجولا وتتميز بالقوة والسرعة والحيوية.

ولقب «الثعالب»، التي تتسم بالمكر والدهاء، فيطلق على منتخب غينيا بيساو، وكذلك على المنتخب الجزائري الملقب بـ«ثعالب الصحراء»، والذي يحمل أيضًا لقب «محاربو الصحراء».

ومن ملك الغابة إلى أضخم حيوان فيها، نجد أن «السناجب»، وهي أصغر حيوانات تلك الغابة الكروية، فيلقب بها منتخب بنين.

ونظرًا لما يتميز به الفهد من سرعة فائقة وشراسة خلال ملاحقة فريسته، فاختار منتخب الكونغو الديمقراطية لقب «الفهود»، لحث لاعبيه على اللعب بكل سرعة وقوة من أجل التغلب على الخصم.

ويُلقب منتخب أوغندا بـ«الرافعات»، نسبة إلى طائر الرافعة، الذي يعد رمزًا للدولة ويتوسط علمها، كما يعد من أجمل الطيور في أوغندا.

وقد اختار منتخب مالي أيضًا لقب «النسر»، الذي يعد رمزًا للدولة وله أهمية كبيرة في الأساطير الشعبية هناك، كما اختارت بعض المنتخبات النجوم لقبا لها، مثل منتخب كينيا الملقب بـ«نجوم هارامبي»، وهارامبي هي كلمة سواحيلية تعني «المتحدة»، وبالتالي يدعو هذا اللقب لاعبي الفريق للتعاون والاتحاد لتحقيق هدف مشترك وهو الفوز.

ولقبت مصر، التي تستضيف البطولة، بمنتخب «الفراعنة»؛ بسبب اعتزاز المصريين بحضارة الفراعنة التي تعد واحدة من أقدم وأعرق الحضارات في التاريخ. كما يلقب المصريون بـ«ملوك إفريقيا»، وهو لقب يعكس مكانتهم في كرة القدم الإفريقية، إذ إن المنتخب المصري هو الأكثر حصولًا على لقب البطولة بسبع مرات، من بينها ثلاث مرات على التوالي، أعوام 2006 و2008 و2010، في إنجاز تاريخي.

وهناك أيضًا «ملوك الطوائف»، أو منتخب تنزانيا، الذي عاد للمشاركة في العرس الكروي الإفريقي بعد غياب طويل، تحت قيادة المدير الفني النيجيري إيمانويل أمونيكي، أما منتخب جنوب إفريقيا فقد اختار لقبًا مختلفًا، وهو «بافانا بافانا» أو «الأولاد». واختار منتخب زيمبابوي لقب «المحاربون»، رمزًا للشجاعة والقوة والشراسة في مواجهة الخصوم.