” المالية ” تُطلق خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية عبر قنواتها الاتصالية

الرياض(صدى):

أوضح مدير عام العناية بالعملاء بوزارة المالية محمد الدوسري أن خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية قد تم نقلها بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني “آمر” إلى مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية.

وأكد الدوسري أن مركز الاتصال الموحد للعناية بعملاء وزارة المالية فتح خمسة قنوات اتصالية لتقديم خدماته للعملاء وهي الرقم الموحد لوزارة المالية 19990بالإضافة إلى البريد الالكتروني [email protected]، كما يستقبل المركز عبر منصته في توتير وزارة المالية للعناية بالعملاء: @MoFCare بالإضافة إلى خدمة المحادثة المباشرة عن طريق موقع الوزارة أو عبر تعبئة نموذج (اتصل بنا) عن طريق موقع الوزارة.

وبين أن استرداد المدفوعات الحكومية المتاحة في الوقت الحالي هي مدفوعات وزارة الداخلية متمثلة في رسوم الوافدين والجوازات السعودية والاستقدام والمرور “المخالفات المرورية، والمركبات، ورخص القيادة” والأحوال المدنية.

وأبان أن هذه الخدمة تضاف إلى عدة خدمات تقدمها وزارة المالية منها خدمات اعتماد وخدمة الاستعلام عن الاعفاء من القروض، والاستعلام عن أوامر الدفع، والاستعلام لمراجعي الإدارة العامة للمصروفات، والاستفسار عن المقررات والقواعد بالإضافة لثلاثة قنوات الكترونية وهي خدمات الاستعلام الالكترونية على موقع الوزارة ومنصة اعتماد ومنصة الأفراد.