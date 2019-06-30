ترامب يصف ابنته إيفانكا ووزير خارجيته بـ ” الجميلة والوحش “

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وزير الخارجية مايك بومبيو، وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارته، بـ “الجميلة والوحش” ، خلال حديثه للعسكريين بإحدى القواعد الجوية .

وكان توجه ترامب اليوم الأحد، إلى قاعدة جوية أمريكية في أوسان جنوب سيول بكوريا الجنوبية، وذلك بعد اللقاء الذي عقده مع نظيره كيم يونج أون، زعيم كوريا الشمالية، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.

وخاطب الرئيس الأمريكي، المجندين والضباط المتواجدين في القاعدة الجوية، موضحا لهم تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع كيم قبل أن ينهي رحلته الآسيوية ويعود إلى واشنطن.

وأفاد ترامب في كلمته، وفقا لما نشرته “أسوشيتد برس”، بأنه أول رئيس أمريكي يتخطى الحدود لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه وكيم عقدا اجتماعًا مثمرًا للغاية هناك.

وقال للقوات الأمريكية في القاعدة العسكرية إنه أوضح لكيم مدى الرخاء الذي ينتظر كوريا الشمالية إذا تخلت عن برنامجها النووي.

وخلال تصريحاته للعسكريين، استدعى ترامب إلى المسرح وزير الخارجية مايك بومبيو، وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارته، وقال مازحا للعسكريين إليكم: “الجميلة والوحش”.