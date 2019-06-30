مغزى ودلالات مقولة ولي العهد ” اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين “

عادل الحربي(صدى):

تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حديثه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ إلى المكانة التي تحظى بها بلاده في وجدان السعوديين، قائلاً: ” إن اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين ” .

ويرجح أن قصد الأمير محمد بن سلمان من مغزى هذه العبارة هو رصد مظاهر علاقة الشعب السعودي باليابان، التي ترتكز في الأساس على اعتزاز السعوديين وثقتهم الكبيرة بجودة الصناعة اليابانية، خصوصاً في مجالي السيارات والأجهزة الإلكترونية.

واحتلت اليابان المرتبة الأولى في تصدير السيارات إلى المملكة عام 2018، حيث استوردت المملكة من اليابان 105124 سيارة بقيمة إجمالية نحو 9.93 مليار ريال، بينما استوردت من بريطانيا 3010 سيارات بقيمة تجاوزت 1.1 مليار ريال؛ ما جعلها في المرتبة التاسعة بالنسبة للدول المصدّرة إلى المملكة.