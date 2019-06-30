‏رسميًا.. الهلال يتعاقد مع المدرب رازفان لوشيسكو

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي ‎الهلال، اليوم الأحد، عن تعاقدها مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، كانت قد كشفت تقارير أن الجهاز الفني المعاون لرازفان سيضم 3 إيطاليين و3 يونانيين، حيث يضم الطاقم من الإيطاليين دييجو لونجو، وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة.

ومن اليونان، جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية وجيانيس ثومايديس محلل تقني، وذلك بحسب تقارير صحفية.