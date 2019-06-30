رسميًا.. الهلال يتعاقد مع المدرب رازفان لوشيسكو
أعلنت إدارة نادي الهلال، اليوم الأحد، عن تعاقدها مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، كانت قد كشفت تقارير أن الجهاز الفني المعاون لرازفان سيضم 3 إيطاليين و3 يونانيين، حيث يضم الطاقم من الإيطاليين دييجو لونجو، وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة.
ومن اليونان، جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية وجيانيس ثومايديس محلل تقني، وذلك بحسب تقارير صحفية.
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