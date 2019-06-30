لحملة البكالوريوس.. الجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
فتحت الهيئة العامة للجمارك باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة .
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة بالمسمى التالي :
– مخططي استمرارية الأعمال (Business Continuity Planners).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي تخصص آخر ذات صلة.
2- خبرة لا تقل عن سبع سنوات.
3- شهادة مهنية في (استمرارية الأعمال).
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- خبير في استخدام برامج شركة (Microsoft Office).
وقالت الهيئة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 2019/06/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
وأشارت أنه يمكن معرفة المهارات المطلوبة والتقديم بعد إنشاء حساب على موقع “لينكد إن ” والدخول على الرابط التالي:هنا
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