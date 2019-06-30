لحملة البكالوريوس.. الجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة العامة للجمارك باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة .

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة بالمسمى التالي :

– مخططي استمرارية الأعمال (Business Continuity Planners).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي تخصص آخر ذات صلة.

2- خبرة لا تقل عن سبع سنوات.

3- شهادة مهنية في (استمرارية الأعمال).

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- خبير في استخدام برامج شركة (Microsoft Office).

وقالت الهيئة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 2019/06/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وأشارت أنه يمكن معرفة المهارات المطلوبة والتقديم بعد إنشاء حساب على موقع “لينكد إن ” والدخول على الرابط التالي:هنا