توفر 4 وظائف هندسية وفنية بالهيئة الملكية في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل ، عن توفر 4 وظائف هندسية وفنية وإدارية من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية للعمل بالمسميات التالية (مُهندس مدني، وفني كهربائي، وفني تكييف، وفني تكييف، وكاتب استلام وتسليم)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأكدت الهيئة أن الوظائف المتوفرة هي :

– مُهندس مدني: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة الطرق.

– فني كهربائي: درجة الدبلوم في تخصص قوى كهربائية ، أن يكون لدية خبرة في صيانة المباني والتمديدات الكهربائية والآلات الكهربائية وأن يكون لديه الإلمام بأسس الصيانة والتشغيل للمعدات الكهربائية والقياس والتحكم.

– فني تكييف: درجة الدبلوم في تخصص ميكانيكا عامة أو مركبات ، القدرة على التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت ، مهارات تواصل جيدة ، إجادة اللغة الانجليزية ، و يفضّل من لدية خبرة.

– كاتب استلام وتسليم:

درجة الدبلوم في تخصص إدارة عامة ، القدرة على التعامل مع مهام متعددة ، الإلمام مهارات الحاسب الآلي ، إجادة اللغة الانجليزية ، و التواصل الفعال.

الشركات:

شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة ، و شركة الطريس السعودية للمقاولات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:هنا