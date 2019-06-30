بعد ظهورها في بشرة نادين نسيب.. وصفة طبيعية لتضييق المسامات الواسعة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة ظهر فيها وجهها عن قرب، ما أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت بشرة نادين نجيم في الصورة تتسم بمسامات واسعة، مما أثار استغراب جمهورها، فنصحها البعض بحيلة الملح السهلة لتضييق المسامات.

وجاءت الوصفة عبارة عن 5 غرامات من الملح، 5 ملل من خل التفاح، 500 ملل من الماء النقي وعبوة رش، وعليكي أن تضعي المزيج في العبوة وقومي برشه على الوجه بعد تنظيفه جيداً من كل البقايا في المساء قبل النوم.