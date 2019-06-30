بعد 10 أعوام.. السيتي يجهز مكافأة نهاية الخدمة لسيلفا 

نواف السالم(صدى):

منح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مكافأة نهاية الخدمة لنجمه الإسباني دافيد سيلفا، بعد إعلان أن موسمه المقبل هو الأخير بقميص “السيتيزين”.

ويعتزم لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا ترك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، عندما ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وينوي مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إعطائه منحة الوداع التي يستحقها بعد تواجده مع النادي طوال 10 أعوام كاملة، وذلك بتسليمه “شارة الكابتن” في موسمه الأخير على ملعب الاتحاد.

وسيخلف دافيد سيلفا (33 عاماً) زميله البلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل عن السيتيزين، ليصبح لاعباً ومدرباً في نفس الوقت مع ناديه السابق أندرلخت.