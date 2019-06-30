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يعالج خشونة الشعر ويعزز نموه.. أبرز فوائد الكولاجين لشعرك

يعالج خشونة الشعر ويعزز نموه.. أبرز فوائد الكولاجين لشعرك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحتوي منتخات العناية بالشعر على ” الكولاجين ” ، فهو من أكثر المواد الذي له فائدة كبيرة تعود على الشع؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الفوائد.

– يدعم بصيلة الشعر

يُعد الكولاجين من العناصر الأساسية التي تدعم البنية التحتية لبصيلة الشعر، وهذا يجعل ظهور الشعر الأبيض أقل بكثير من الطبيعي.

– يعالج خشونة الشعر

يمكنك أن تستعيني بالكولاجين لعلاجه، حيث يعمل على الحد من مشكلة الخشونة، كما أنه يعمل على إعطاء الشعر اللمعان والجاذبية ويجعله يبدو أكثر حيوية.

– تعزيز نمو الشعر
يعمل الكولاجين على تعزيز نمو الشعر بشكل ملحوظ، كما يعمل على تكثيف الشعر بشكل كبير ويقلل من تساقطه وتقصفه.

– تجديد خلايا فروة الرأس

يعمل الكولاجين على تجديد خلايا فروة الرأس، وهذا ما يجعل نموه أفضل وأقوى لأن الشعرة نفسها تكون حاصلة على تغذية أفضل.


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